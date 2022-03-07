Офицеры РФ выбрасывают свои документы и бегут из Украины: фото

Офицеры РФ выбрасывают свои документы и бегут из Украины: фото

Также не слишком желают воевать и лейтенанты.

На Черниговщине российские оккупанты массово выбрасывают свои документы и бегут.

Об этом сообщило операционное командование "Север" в Facebook.

"Офицеры одной из "сильнейших армий мира" так храбры, что в населенных пунктах в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Север" выбрасывают документы и бегут в свою непобедимую страну.

Настало время наших егерей и партизан. Мы хорошо все помним, что Черниговщина – край партизанской славы!!!” – говорится в сообщении.

Отметим, что кроме офицеров, там есть документы и лейтенантов.

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