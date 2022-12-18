Офицеры взяли медали, а солдатам выдали старое оружие: военные РФ рассказали, как их отправили в Украину

Блицкриг россиян полностью провалился.
Вторжение России в Украину изначально было связано со стратегическими просчетами военного командования. Кроме того, что российская армия испытывала логистические проблемы, захватчики не имели достаточного количества продовольствия, карт, необходимых медицинских препаратов, раций, а также обращались в Википедию, чтобы найти инструкции по использованию определенного оружия.
Об этом говорится в расследовании New York Times.
В публикации журналисты приводят слова солдат из 155-й бригады морской пехоты ВС РФ, которые рассказали, что они были вооружены старыми образцами вооружений, в том числе автоматами Калашникова образца 1970-х годов. В то же время, многие новобранцы, имея небольшой опыт, искали в Интернете информацию, как ими правильно пользоваться.
Оккупанты полагались на старые карты для навигации, некоторые из них были составлены в 1960-х годах.
Российские военачальники предполагали, что войска пройдут маршем по Украине и быстро возьмут страну под свой контроль, а офицерам было приказано взять с собой парадную форму и медали для военных парадов в Киеве. Однако блицкриг россиян полностью провалился.
Что известно об оснащении российских военных
Сообщения о плохой укомплектованности, оснащении и обеспечении российских мобилизованных разделяют информационное пространство России, обнажая напряжение между нарративами от военных блоггеров и "ПВК Вагнера" на фоне попыток властей РФ смягчить проблемы.
В сводке Американского Института изучения войны (ISW) говорится, что, к примеру, мобилизованные военнослужащие из Серпухова Московской области на днях заявили, что российское военное командование отправило его в бой без должной подготовки, снаряжения. А это, в свою очередь, привело к массовым потерям. Они также утверждали, что командование кормит мобилизованных только раз в день, несмотря на то, что еды достаточно.
Российская армия испытывает проблемы с медицинским обеспечением, что снижает моральный дух и желание наступать. Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам приказали самостоятельно закупать средства первой боевой помощи с рекомендациями, что женские гигиенические средства являются более экономически эффективным решением.
Во избежание ответственности за потерю техники командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения.
Проблемы с материально-техническим обеспечением, с которыми сталкиваются российские силы на юге Украины, обострились после повреждения Керченского моста 8 октября.
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