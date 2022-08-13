"Официально демилитаризировался": ВСУ ликвидировали командира роты российских танкистов

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира роты российских танкистов – старшего лейтенанта Ивана Гурина.

Об этом сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram.

"Командир танковой роты старший лейтенант Иван Гурин сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около 200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожено около 43 400 оккупантов.

Читайте также: