"Официально демилитаризировался": ВСУ ликвидировали командира роты российских танкистов

В Украине ликвидирован старший лейтенант РФ.
Вооруженные силы Украины ликвидировали командира роты российских танкистов – старшего лейтенанта Ивана Гурина.
Об этом сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram.
"Командир танковой роты старший лейтенант Иван Гурин сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около 200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожено около 43 400 оккупантов.
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