Официально названы пять освобожденных населенных пунктов Херсонской области

Вооруженные силы Украины за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области.

ВСУ удалось деоккупировать пять населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Населенные пункты Херсонщины – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Пруд – официально подтверждено освобождение от оккупантов", – написал он.

Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила эту информацию.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ из-за успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении ведут переговоры с Киевом о сдаче в плен. Эту информацию озвучила Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинская армия продолжает совершать контрнаступление на юге Украины — военнослужащим на отдельных участках фронта удалось продвинуться вглубь территории на несколько десятков километров.

Аналитики заявляли, что россияне в Херсоне все еще сталкиваются с атаками и угрозой новых нападений в этом направлении.

"Российский президент Владимир Путин рискует совершить смертельную ошибку, медля в предоставлении подкрепления на луганскую линию, тем самым поставив под угрозу оборону Херсона или прекратив наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка. Украинская кампания, похоже, имеет целью поставить Путина именно перед такой дилеммой и получить выгоду почти от любого его решения", — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что с поступлением все большего количества вооружений Украина незаметно изменила стратегию войны. Украинские войска нанесли серьезное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область во время контрнаступления. Однако нынешнее контрнаступление не положит конец войне, считают эксперты ISW.

Колоборанты, Херсон, Крым, Донбасс: Андрей Цаплиенко – о ситуации на войне

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