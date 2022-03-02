Офис генпрокурора: в Киевской области 10 военнослужащих Вооруженных сил РФ взяты под стражу

Офис генпрокурора: в Киевской области 10 военнослужащих Вооруженных сил РФ взяты под стражу

Среди задержанных - командир танка и рядовые солдаты.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры арестовали 10 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, подозреваемых в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Вооруженные силы Украины во время обороны позиций задержали 10 боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба.

По данным следствия, среди задержанных - командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты воинских частей российских оккупантов.

"Они вторглись в Украину с целью захвата ее территорий и выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных сил Украины и мирного населения", — говорится в сообщении.

В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, пленный оккупант рассказал, как их бросило командование (видео).