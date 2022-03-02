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Офис генпрокурора: в Киевской области 10 военнослужащих Вооруженных сил РФ взяты под стражу

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© gp.gov.ua
© gp.gov.ua

Среди задержанных - командир танка и рядовые солдаты.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры арестовали 10 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, подозреваемых в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Вооруженные силы Украины во время обороны позиций задержали 10 боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба.

По данным следствия, среди задержанных - командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты воинских частей российских оккупантов.

"Они вторглись в Украину с целью захвата ее территорий и выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных сил Украины и мирного населения", — говорится в сообщении.

В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, пленный оккупант рассказал, как их бросило командование (видео).

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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