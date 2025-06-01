«Офис» нашей операции был на территории России, рядом с управлением ФСБ — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Службу безопасности, а также лично генерала Василия Малюка и всех, кто был задействован в спецоперации «Паутрина». Он сообщил, что эту операцию готовили более 1,5 года, а самое интересное было в том, что «офис» этой операции СБУ был расположен на территории России, непосредственно рядом с управлением ФСБ, в одной из их областей.

Об этом сказал Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 1 июня.

«Планирование, организация и все детали были идеально подготовлены. Можно сказать уверенно, что это совсем уникальная операция. Самое интересное — и уже сейчас это можно говорить публично — „офис“ нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей», — сообщил президент.

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Всего в операции было использовано 117 дронов. И соответствующее количество операторов дронов работало. Поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования.

«Действовали наши люди на территории разных российских регионов — в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности те, кто нам помогал», — добавил он.

Что известно об исторической операции СБУ «Паутина»

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную и, как ее уже назвали, историческую спецоперацию под кодовым названием «Паутина» по уничтожению вражеских бомбардировщиков.

Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов на четырех аэродромах Среди потерь россиян — разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3.

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Дата публикации 14:28, 01.06.25 Количество просмотров 365 Дроны СБУ атаковали российский военный аэродром

ТСН.ua уже писал о масштабной спецоперации по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу России.

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