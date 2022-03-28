Офис президента отреагировал на информацию об отравлении Абрамовича и других участников переговоров

В ОП призвали не поддаваться информационной войне, которая сейчас ведется в СМИ.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию, которую ранее подавали Bellingcat и Wall Street Journal, что российский олигарх Роман Абрамович и еще два переговорщика от Украины могли отравить химическим оружием.
Советник ОПУ заверил, что все члены переговорной группы работают в обычном режиме. Он призвал не поддаваться информационной войне, которая сейчас идет в СМИ.
"В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, разных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю – члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах", – сообщил Подоляк.
Напомним, ранее Bellingcat и Wall Street Journal опубликовали статьи, что Роман Абрамович и другие переговорщики РФ и Украины могли быть отравлены химическим оружием. Речь идет о переговорах между Украиной и Россией, состоявшихся в ночь на 4 марта 2022 года. Как сообщает агентство журналистских расследований, участники делегаций ощущали симптомы отравления химическим оружием.
Между тем глава Меджилиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров опроверг заявления об отравлении и подчеркнул, что входящий в украинскую делегацию Рустем Умеров хорошо чувствует себя.
Читайте также:
- "Укргазбанк" предлагает 100 тыс. рублей оккупантам, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием
- "Мы освободим все оккупированные территории": начальник украинской разведки рассказал, какое оружие нужно ВСУ
- Армения отрицала предоставление Москве истребителей Су-30 "для использования в Украине"