Офис президента отреагировал на информацию об отравлении Абрамовича и других участников переговоров

Офис президента отреагировал на информацию об отравлении Абрамовича и других участников переговоров

В ОП призвали не поддаваться информационной войне, которая сейчас ведется в СМИ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию, которую ранее подавали Bellingcat и Wall Street Journal, что российский олигарх Роман Абрамович и еще два переговорщика от Украины могли отравить химическим оружием.

Советник ОПУ заверил, что все члены переговорной группы работают в обычном режиме. Он призвал не поддаваться информационной войне, которая сейчас идет в СМИ.

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"В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, разных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю – члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах", – сообщил Подоляк.

Напомним, ранее Bellingcat и Wall Street Journal опубликовали статьи, что Роман Абрамович и другие переговорщики РФ и Украины могли быть отравлены химическим оружием. Речь идет о переговорах между Украиной и Россией, состоявшихся в ночь на 4 марта 2022 года. Как сообщает агентство журналистских расследований, участники делегаций ощущали симптомы отравления химическим оружием.

Между тем глава Меджилиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров опроверг заявления об отравлении и подчеркнул, что входящий в украинскую делегацию Рустем Умеров хорошо чувствует себя.

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