"Нашествие тараканов": офицер бригады "Рубеж" НГУ рассказал о ситуации на Покровском направлении

Покровск / © Getty Images

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В Покровском направлении ситуация остается напряженной. Враг постоянно проводит штурмовые действия, пытаясь продвинуться вперед без четкой стратегии или логики.

Об этом в эфире «Эспрессо» сказал офицер бригады «Рубеж» НГУ Андрей Отченаш.

«На Покровском направлении ситуация напряженная. Противник пытается максимально штурмовать позиции бригады „Рубеж“. Враг не пытается закрепляться в населенных пунктах, а основная задача противника — продвинуться максимально дальше до момента, пока он не уперся во что-то. И это можно представить как просто нашествие тараканов. То есть, они повсюду, их очень много, они повсюду пытаются продвинуться и просто идти — идти вперед без какой-либо логики», — отметил Отченаш.

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По словам офицера бригады «Рубеж» НГУ, процент штурмовых действий очень велик. И противник пытается штурмовать совершенно на постоянной основе 24 на 7, не останавливаясь.

«Сдающиеся в плен военные РФ рассказывают, что они даже не знают, куда идут. То есть основная задача для них — просто штурмовать. Как они говорят, мы уходили на север. Возможно, у них есть план за короткий период максимально пройти дальше, чтобы говорить, что это наше. То есть никакой логики исключительно продвижения вперед», — добавил Отченаш.

Напомним, россияне активизируют диверсионные группы, готовятся к новым наступлениям и ищут слабые места в Покровской обороне.