Огненная феерия: на юге уничтожили замаскированный склад противотанковых мин РФ - видео

Пограничники показали уничтожение российского склада противотанковых мин.
На юге Украины пограничники-аэроразведчики обнаружили и уничтожили замаскированный полевой склад противотанковых мин оккупационной армии РФ.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Вместе с побратымами-артиллеристами защитники устроили оккупантам магическую огненную феерию. Как результат, минус вражеский склад и отличное настроение наших защитников", — говорится в сообщении.
Напомним, западные СМИ "засветили" работу ПВО в Киеве — в Воздушных силах отреагировали.
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