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Огненная феерия: на юге уничтожили замаскированный склад противотанковых мин РФ - видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Огненная феерия: на юге уничтожили замаскированный склад противотанковых мин РФ - видео

Взрыв полевого состава противотанковых мин на юге Украины / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Пограничники показали уничтожение российского склада противотанковых мин.

На юге Украины пограничники-аэроразведчики обнаружили и уничтожили замаскированный полевой склад противотанковых мин оккупационной армии РФ.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Вместе с побратымами-артиллеристами защитники устроили оккупантам магическую огненную феерию. Как результат, минус вражеский склад и отличное настроение наших защитников", — говорится в сообщении.

Напомним, западные СМИ "засветили" работу ПВО в Киеве — в Воздушных силах отреагировали.

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На юге уничтожили замаскированный склад противотанковых мин РФ

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Дата публикации
Просмотры
630
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