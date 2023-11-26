Огненная феерия: на юге уничтожили замаскированный склад противотанковых мин РФ - видео

На юге Украины пограничники-аэроразведчики обнаружили и уничтожили замаскированный полевой склад противотанковых мин оккупационной армии РФ.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Вместе с побратымами-артиллеристами защитники устроили оккупантам магическую огненную феерию. Как результат, минус вражеский склад и отличное настроение наших защитников", — говорится в сообщении.

Напомним, западные СМИ "засветили" работу ПВО в Киеве — в Воздушных силах отреагировали.

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