Огненный вал применяют российские войска на Донбассе: украинцы ведут бои на грани возможного

Только таким способом враг пытается выбить наше войско из своих позиций. Это невероятно, как украинские войска выживают и воевать в таких условиях, говорится в ТСН.

Мощные взрывы раздаются один за другим, враг ежеминутно бросает десяток снарядов на узкую полоску леса, где находятся украинские военные. Целыми днями оккупанты поливают их из тяжелой артиллерии и минометов. Теперь этим бойцам главное не погибнуть и выстоять. Выстоят они, выстоит и вся линия обороны.

Молодой боец до боли в глазах всматривается в ту посадку, если там наших уже нет, враг двинет прямо к ним.

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Тишина и через мгновение в той посадке окукивается первый пулемет, к нему присоединяется еще несколько автоматов. Это наши, и они приняли сражение. Мы не знаем, у кого в руках этот пулемет, это молодой парень, у которого еще девушки нет или мужчина с тремя детьми, но у него этот пулемет, а возле него его собратья. И они держат оборону.

Вражеская пехота наконец-то отступает, а вражеская артиллерия возобновляет обстрел. Боец на псевдо "Сепар" родом с оккупированной территории, пытается под обстрелами трижды рассказать, что воюет здесь ради детей. И каждый раз начинаются взрывы. В конце концов ему удается сказать на камеру, что враг своими ракетами сжег весь урожай на этом поле.

Бой усиливается на правом фланге, противотанкисты готовят к бою «Стугну» и берут в руки гранатометы. Наконец командир дает приказ выдвигаться на другую позицию – там враг применяет авиацию. "Это лучшая работа в мире", — говорят бойцы.

Начинается заходы пары российских Су-25, они быстро бросают бомбы и прячутся за холм, украинские бойцы только ждут, когда те подлетят поближе, чтобы отправить вдогонку каждому по ракете. Но вражеская авиация бьет издалека и потому не слишком прицельно. В конце концов и здесь начинает интенсивно работать вражеская артиллерия. Взрывается нечто столь мощное, что и военные не сразу могут определить, что именно к ним прилетело. Враг бьет артиллерией и авиацией, но неохотно идет вперед своими танками и пехотой, отмечает командир.

«Если начнется, то артиллерия ровняет все на своем пути, а затем идет пехота, потом бронитехника – не совсем классическая, потому что мы их и научили», — рассказывают военные.

Научили уважать и опасаться украинское войско. Бойцы на этих позициях верят, что скоро научат врага еще и бежать из этой земли, которую они так уничтожают.

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