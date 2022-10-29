Огневой контроль трассы Сватово-Кременная – эксперт рассказал о важности этого направления для ВСУ

В пятницу, 28 октября, появилось сообщение о том, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль трассу Сватово-Кременная. Правда, Генштаб ВСУ эту информацию пока не подтвердил.
Трасса Сватово-Кременная в Луганской области находится под контролем Вооруженных сил Украины. Военный эксперт Сергей Грабский прокомментировал важность этой дороги в ходе войны.
Об этом он рассказал в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона.
"Траса Сватово-Кременная, а я бы продолжил ее еще до Троицкого, – это чрезвычайно важная коммуникация, которая является неким становым хребтом для российской обороны и надо понимать, что взятие под контроль, пусть и огневой, такой трассы уже есть очень вспомогательным для наших дальнейших наступательных действий, которые, в случае успеха, позволят нам значительно распространить зону наших операций, а именно – и с освобождением Сватового открывается прямая дорога на Старобельск и дальше на границу с Российской Федерацией, то есть потом можно будет говорить о возможности освобождения всей северной Луганщины, и выход, как минимум, на линию 24 февраля", — отметил Грабский.
Поэтому, по словам эксперта, противник так отчаянно пытается удержать эту ситуацию и создать там дополнительные оборонные позиции, чтобы не допустить прорыва Вооруженных сил Украины. И именно поэтому интенсивность боев там настолько яростная.
Ситуация в Луганской области
Вооруженные силы Украины в Луганской области ежедневно продвигаются на два-три километра вперед. По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты взыскали в Сватово много техники и резервов.
Российская армия также готовится к обороне Попасной – там строят оборонительные сооружения.
Недавно издание CNN сообщило, что российские наемники из ППК "Вагнера" построили фортификационные сооружения в селе Горное – вблизи временно захваченных Лисичанска и Северодонецка.
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