Огонь и разрушения: фото и видео последствий ночной атаки по Харькову

Чрезвычайники потушили пожар, который вспыхнул на складе в результате российской атаки.

В результате обстрела Харькова в ночь на 31 июля было частично разрушено складское здание, где также загорелся пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"В ночь на 31 июля враг нанес ракетные обстрелы по Новобаварскому району города Харькова. В результате обстрелов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием двух очагов", – говорится в заявлении чрезвычайников.

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Там уточнили, что общая площадь пожара составила около 200 кв. м.

На месте происшествия пострадал охранник предприятия: его доставили в медучреждение.

Последствия вражеских обстрелов ликвидировали пять единиц техники ГСЧС и 28 членов личного состава.

Чрезвычайники также сняли на фото и видео ликвидацию последствий обстрела Харькова и нанесенные врагом разрушения.

Фото с последствиями обстрела Харькова в ночь на 31 июля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Фото с последствиями обстрела Харькова в ночь на 31 июля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram Фото с последствиями обстрела Харькова в ночь на 31 июля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram Фото с последствиями обстрела Харькова в ночь на 31 июля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram Фото с последствиями обстрела Харькова в ночь на 31 июля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram Фото с последствиями обстрела Харькова в ночь на 31 июля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram ▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Харьков! Ракетный удар! Огонь и разрушения!"

Обстрел Харькова 31 июля: что известно

Около полуночи 31 июля в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Вскоре мэр Игорь Терехов заявил, что было слышно два "прилета" и попадание в нежилые помещения.

По предварительным данным, Харьков был атакован ракетами ЗРК С-300.

В прокуратуре сообщили о попадании по складам коммерческих предприятий на территории Новобаварского района Харькова и по территории частного домовладения в пгт Большой Бурлук в области.

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