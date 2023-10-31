Огонь поднимается до неба: во временно оккупированном Донецке горят склады с горючим (видео)

Горят склады, где оккупанты могли хранить цистерны с горючим.
Во временно оккупированном Донецке – большой пожар.
Горят склады, где оккупанты могли хранить цистерны с горючим.
Об этом сообщают местные паблики.
Огонь от цистерн с горючим поднимается до самого неба.
"Донецк. Прилет по железнодорожному составу с горючим ВС РФ", — написал украинский журналист Денис Казанский в Telegram.
Напомним, 21 октября Донецк посетила мощная "бавовна": прилетело в район воинской части, где находились российские оккупанты.
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