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Огонь поднимается до неба: во временно оккупированном Донецке горят склады с горючим (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Огонь поднимается до неба: во временно оккупированном Донецке горят склады с горючим (видео)

В Донецке горят цистерны с горючим / Фото: скриншот с видео

Горят склады, где оккупанты могли хранить цистерны с горючим.

Во временно оккупированном Донецке – большой пожар.

Горят склады, где оккупанты могли хранить цистерны с горючим.

Об этом сообщают местные паблики.

Огонь от цистерн с горючим поднимается до самого неба.

В Донецке горят склады с горючим

В Донецке горят склады с горючим

"Донецк. Прилет по железнодорожному составу с горючим ВС РФ", — написал украинский журналист Денис Казанский в Telegram.

Напомним, 21 октября Донецк посетила мощная "бавовна": прилетело в район воинской части, где находились российские оккупанты.

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Дата публикации
Просмотры
5312
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