Ограничение потребления электроэнергии 8 ноября: детали отключений в Киеве и семи областях

Во вторник введение графиков аварийных отключений пока не предусматривается.
Во вторник, 8 ноября, в течение суток будут применены плановые графики отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Введение графиков аварийных отключений пока не предусматривается.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram.
Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.
"Помогите энергетикам держать баланс в энергосистеме, поврежденной вражескими обстрелами. А именно: соблюдайте экономное потребление электроэнергии и не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17 до 23:00. Пока вы экономите, энергетики работают над восстановлением энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится уже через неделю. Однако при условии, что российские оккупанты снова не будут обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру. Он отметил, что сейчас самая сложная ситуация в Киевской и Харьковской областях.
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что если не будет массированных ракетных обстрелов, то энергетики через 2-3 недели смогут стабилизировать ситуацию с электричеством.
Однако украинская военная разведка считает, что ракетный террор будет продолжаться. Его цель – дестабилизация ситуации в Украине и распространение паники среди гражданских.
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