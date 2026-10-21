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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2144
Время на прочтение
1 мин

Ограничение Starlink от Маска и новые шокирующие решения Трампа: главные новости ночи 21 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Трамп и Моск

Трамп и Моск / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 октября 2026 года:

  • Маск лично приказал ограничить Starlink для Украины: что выяснили журналисты WSJ Читать далее –>

  • Администрация Трампа требовала тайно сломать машину для голосования: что выяснили журналисты Читать далее –>

  • Россия накопила тысячи ракет и дронов перед зимой: в ГУР раскрыли масштабы угрозы Читать далее –>

  • В оккупированном Луганске раздались десятки взрывов: под ударом оказался центр связи Читать далее –>

  • Число пострадавших от атаки на Киев выросло: три человека в тяжелом состоянии Читать далее –>

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