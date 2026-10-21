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Ограничение Starlink от Маска и новые шокирующие решения Трампа: главные новости ночи 21 октября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 21 октября 2026 года:
Маск лично приказал ограничить Starlink для Украины: что выяснили журналисты WSJ Читать далее –>
Администрация Трампа требовала тайно сломать машину для голосования: что выяснили журналисты Читать далее –>
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