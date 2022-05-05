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Ограничения на выезд за границу мужчинам могут ослабить — Арестович

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Ограничения на выезд за границу мужчинам могут ослабить — Арестович

Право на владу

Советник руководителя ОП Алексей Арестович рассказал, почему при полном мобилизованном резерве украинским мужчинам не разрешают пока выезжать за границу.

Арестович сказал, что эти ограничения могут смягчить.

Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

"Это огромный вопрос. Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере краткосрочно. Ведь волонтеры и так выезжают, с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, многие категории мужчин, которые в этом нуждаются (разрешения на выезд за границу. — Ред.)", — сказал Арестович.

Однако для этого требуется изменение законодательства и решение Верховной Рады. По словам Арестовича, это займет некоторое время.

"Дискуссия продолжается. Такие решения нелегко принимать во время войны. Любая ошибка может обернуться упреками: "Ага, если бы не это, то это было бы так". Это очень сложно и морально, и организационно, и законодательно. Но дискуссия продолжается каждый день и становится напряженнее. Ведь экономику тоже нужно запускать", — отметил советник главы ОП.

Напомним, что все чаще на границе ловят украинских мужчин призывного возраста, которые бегут из Украины вместо того, чтобы бороться с агрессором.

Так, недавно во Львове задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов делал фейковые справки для пересечения границы.

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