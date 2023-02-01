Ограниченно пригодные по состоянию здоровья могут быть мобилизованы: отправлять ли их на передовую

Эта категория граждан не будет проходить службу в боевых частях, уверяют в ВСУ.

Военнообязанные, которые больничными комиссиями признаны ограниченно пригодными к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы.



Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в комментарии Military Media Centre.

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По его словам, служба этой категории граждан будет проходить не в боевых частях, а в воинских частях довольствия. Также они могут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, других небоевых подразделениях.

Подпадающий под категорию "ограниченно пригодное лицо"

Кого можно считать ограниченным подходящим лицом — определен в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402, пункт г 20.3 раздела II (Медицинское освидетельствование). В постановлении в произвольной форме указывается, какие виды службы может проходить такое лицо, а какие ему противопоказаны.

Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, непригодны к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях.

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