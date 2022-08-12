Ограниченный в продвижении по суше враг применяет армейскую авиацию и ракетно-артиллерийское вооружение: подробности

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины на 11.08.2022.
Об этом пишет оперативное командование "Юг".
- Ситуация в южной операционной зоне стабильно напряжена, но под контролем сил обороны.
- Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны без существенных изменений в составе и положении.
- Ограниченный в продвижении по суше, враг применяет армейскую авиацию и ракетно-артиллерийское вооружение для демонстрации силы вдоль линии столкновения.
- В направлении наших позиций и освобожденных населенных пунктов нанесено 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Украинских потерь нет.
- В результате удара РСЗО "Смерч" по Березнеговатому. Ранения получил местный житель.
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