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Ограниченный в продвижении по суше враг применяет армейскую авиацию и ракетно-артиллерийское вооружение: подробности

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Ограниченный в продвижении по суше враг применяет армейскую авиацию и ракетно-артиллерийское вооружение: подробности

Фото: Getty Images

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины на 11.08.2022.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

  • Ситуация в южной операционной зоне стабильно напряжена, но под контролем сил обороны.
  • Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны без существенных изменений в составе и положении.
  • Ограниченный в продвижении по суше, враг применяет армейскую авиацию и ракетно-артиллерийское вооружение для демонстрации силы вдоль линии столкновения.
  • В направлении наших позиций и освобожденных населенных пунктов нанесено 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Украинских потерь нет.
  • В результате удара РСЗО "Смерч" по Березнеговатому. Ранения получил местный житель.

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