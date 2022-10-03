"Огромная радость – мы потеряли сына": родители убитого террориста Захарченко прокомментировали "присоединение "ДНР" к РФ

Родители убитого террориста так называемой "ДНР" Александра Захарченко во время комментария журналисту по поводу "присоединения ДНР к России" заявили, что смерть их сына – это "большая радость".

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Это большая радость со слезами на глазах. Мы потеряли своего сына, зато мы получили свою "настоящую Родину", – заявили они.

Напомним, 30 сентября Путин подписал документы о "присоединении" украинских оккупированных россиянами территорий в состав РФ. Недавно там были проведены псевдореферендумы, на которых, как ожидалось, нарисовали подавляющее большинство голосов за вхождение в Россию.

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