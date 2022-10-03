Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Огромная радость – мы потеряли сына": родители убитого террориста Захарченко прокомментировали "присоединение "ДНР" к РФ

Дата публикации
Просмотры
4741
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Огромная радость – мы потеряли сына": родители убитого террориста Захарченко прокомментировали "присоединение "ДНР" к РФ

Фото: скриншот с видео

Родители "экс-главы ДНР" Захарченко говорят, что потеряли сына, но "приобрели" родину.

Родители убитого террориста так называемой "ДНР" Александра Захарченко во время комментария журналисту по поводу "присоединения ДНР к России" заявили, что смерть их сына – это "большая радость".

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Это большая радость со слезами на глазах. Мы потеряли своего сына, зато мы получили свою "настоящую Родину", – заявили они.

Напомним, 30 сентября Путин подписал документы о "присоединении" украинских оккупированных россиянами территорий в состав РФ. Недавно там были проведены псевдореферендумы, на которых, как ожидалось, нарисовали подавляющее большинство голосов за вхождение в Россию.

Читайте также:

Примут ли Украину ускоренно в НАТО? Что с подписанием договора безопасности? | Игорь Жовква

Примут ли Украину ускоренно в НАТО? Что с подписанием договора безопасности? | Игорь Жовква

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация