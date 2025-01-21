"Огромное количество": депутат озвучил, сколько в Украине забронированных людей

Он подчеркнул, что некоторые бронирования от мобилизации уже пересматриваются.

На сегодняшний день около 900 тысяч граждан Украины имеют бронирование от мобилизации.

Об этом сказал народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев в интервью LB Live.

"900 тысяч. Но это все равно огромное количество людей и не факт, что все они реально работают в критической инфраструктуре. Поэтому это будет пересматриваться и сейчас уже пересматривается", – сказал он.

Кроме того, Егор Чернев назвал основную проблему провала мобилизации. Мобилизация в Украине сталкивается с проблемами несправедливости и коррупции, поэтому растет недоверие к системе.