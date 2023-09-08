Огромное количество украинцев пострадало от российских кассетных бомб в 2022 году — результаты мониторинга

В прошлом году зафиксировано рекордное количество жертв кассетных боеприпасов в мире за все время от начала наблюдений.
В прошлом году мониторинговая группа Cluster Bomb Monitor зафиксировала 1172 новых жертв кассетных боеприпасов в восьми странах мира – это рекордный показатель за все время наблюдений с 2010 года. Больше всего людей пострадало в Украине.
Об этом говорится в опубликованном отчете этой общественной организации, являющейся партнером ООН.
Жертвами кассетных боеприпасов стали жители Азербайджана, Ирака, Йемена, Лаосской Народно-Демократической Республики, Ливана, Мьянмы, Сирии и Украины. 95% всех зафиксированных погибших и раненых в мире были гражданскими.
В Украине зафиксировано 916 погибших и раненых, в том числе 890 человек пострадали непосредственно от обстрелов кассетными боеприпасами.
"Такое высокое количество связано, прежде всего, с широким использованием Россией кассетных боеприпасов в Украине", — отмечается в документе.
Кассетные боеприпасы, которые можно сбрасывать с самолетов или выстреливать из артиллерии, представляют длительную угрозу, поскольку многие не взрываются от столкновения, фактически действуя как наземные мины, которые могут сработать через годы.
Двадцать шесть потерь, зарегистрированных в Украине в прошлом году, были нанесены именно такими остатками.
В отчете говорится, что 855 из известных потерь в Украине – 93,3 процента – были гражданскими лицами, 58 – военными, а трое – саперами.
В комментарии AFP соавтор отчета Лорен Перси подчеркнул, что многие жертвы могли остаться незарегистрированными, указав на признаки того, что в 2022 году была по крайней мере еще 51 атака кассетными боеприпасами, когда потери не были зарегистрированы.
Напомним, в августе этого года российские кафиры в Купянском районе Харьковской области сбросили на жилые дома авиабомбы, а когда на место приехали спасатели и полиция — ударили по людям кассетными боеприпасами.
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