Огромные потери оккупантов под Авдеевкой: Штупун о неудачах россиян на этом направлении

Под Авдеевкой продолжаются тяжелые бои.
В течение почти двух месяцев активных попыток окружить Авдеевку российские кафиры потеряли более 15 тысяч своих военных.
Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
В течение суток российские оккупанты провели 34 атаки на Авдеевском направлении.
“Там продолжаются жесткие бои, нельзя сказать, что там что-то увлечено. Кафиры немного продвигаются, потом мы их отодвигаем; идут контактные бои», — сказал Штупун.
Он отметил огромные потери россиян в живой силе. По его данным, за последние месяцы, в течение которых оккупанты пытаются окружить Авдеевку, их потери "точно превысили 15 тысяч".
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“Видимо, уже приближаются к 20 тысячам. Это общие потери: и мертвые, и раненые… Через три дня будет два месяца, как враг активно пытается захватить Авдеевку. За это время россияне потеряли восемь самолетов Су-25, более 600 единиц техники (цифра, конечно. приблизительная) и более 15 тысяч человек; может, даже и больше», — сообщил представитель Сил обороны Таврического направления.
Напомним, по данным ISW, ВСУ контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили отступить российских захватчиков.
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