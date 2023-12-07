Огромные потери оккупантов под Авдеевкой: Штупун о неудачах россиян на этом направлении

В течение почти двух месяцев активных попыток окружить Авдеевку российские кафиры потеряли более 15 тысяч своих военных.

Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В течение суток российские оккупанты провели 34 атаки на Авдеевском направлении.

“Там продолжаются жесткие бои, нельзя сказать, что там что-то увлечено. Кафиры немного продвигаются, потом мы их отодвигаем; идут контактные бои», — сказал Штупун.

Он отметил огромные потери россиян в живой силе. По его данным, за последние месяцы, в течение которых оккупанты пытаются окружить Авдеевку, их потери "точно превысили 15 тысяч".

Читайте ведущие новости дня:

“Видимо, уже приближаются к 20 тысячам. Это общие потери: и мертвые, и раненые… Через три дня будет два месяца, как враг активно пытается захватить Авдеевку. За это время россияне потеряли восемь самолетов Су-25, более 600 единиц техники (цифра, конечно. приблизительная) и более 15 тысяч человек; может, даже и больше», — сообщил представитель Сил обороны Таврического направления.

Напомним, по данным ISW, ВСУ контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили отступить российских захватчиков.

Читайте также: