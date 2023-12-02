"Огромные потери повлияли на тактику россиян": эксперт о боях за Авдеевку

Россия продолжает свое наступление на Авдеевку, несмотря на значительные потери в тяжелых боях. В то же время силы обороны имеют план по противодействию агрессору, который удается реализовывать ценой тяжелых усилий.

Об этом 24 каналу сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, оборонная операция Украины в Авдеевке сковывает значительные силы агрессора и способствует их уничтожению.

"Несмотря на незначительные тактические достижения врага, о его приближении к полному захвату Авдеевки речь не идет. Хотя такие риски по-прежнему присутствуют. В то же время, находясь в обороне, украинские военные в огромных количествах уничтожают силы и средства агрессора. Это очень важно, ведь именно уничтожение российских ресурсов позволяет Украине продолжать борьбу. Большие потери оккупантов повлияли и на тактику агрессора, который вместо больших скоплений тяжелой техники сейчас действует малыми штурмовыми группами. Также большая концентрация российских подразделений на Донетчине позволяет Силам обороны проводить операции на левом берегу Херсона" , - сказал он.

Ранее аналитики сообщили, что руководство России лжет о том, что оккупанты находятся в "активной обороне" возле Авдеевки. В Минобороны РФ хотят скрыть отсутствие прогресса в наступлении.

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