Огромные потери россиян на Авдеевском направлении и уничтожение техники: что происходит на фронте

Украинские бойцы наступают на Мелитопольском направлении. На Авдеевском направлении убиты и ранены около 900 оккупантов. Также удалось отразить более 30 атак врага на Купянском направлении. За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клищиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Так, за прошедшие сутки потери врага составили: убитыми и ранеными почти 900 оккупантов, уничтожены и повреждены почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника. Также безуспешны были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены 16 атак противника.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники не допустили потери позиций в районе Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За сутки авиация сил обороны нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Сонцепек" и 13 артиллерийских средств противника.

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