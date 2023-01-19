Огромные ставки в войне: генерал Польши предупредил о последствиях в случае потери Украины

Война в Украине – это борьба за безопасность Польши, восточного фланга и всего НАТО. Сейчас россияне затягивают время, поэтому партнерам и союзникам Украины необходимо использовать максимально эффективно для помощи Киеву. Если же этого не сделать, ситуация будет гораздо хуже.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак в интервью польским СМИ.

"Если мы потеряем Украину в стратегическом, политическом, военном или цивилизационном плане, это скоро повлияет на Беларусь. Мы подтолкнем ее еще дальше в объятия Москвы. И тогда, с точки зрения поляков, будет совсем плохо. Война в Украине – это борьба за значительно высшие ставки – за безопасность Республики Польша, восточного фланга и всего НАТО. Китайцы также внимательно следят за санкциями и возможностями, которые дает им эта война по энергетике или технологиям", — выразился он.

По его словам, у России, несмотря на санкции, все еще есть деньги продолжать войну против Украины. Он отметил, что "сегодня битва идет о том, кто быстрее теряет ресурсы" Москва или Киев.

"Россия по-прежнему велика и сильна. Наполеон однажды сказал, что для ведения войны нужны только три вещи: деньги, деньги и деньги. Перед войной у россиян было 600 миллиардов долларов резервов, 300 миллиардов долларов было заморожено международными финансовыми центрами. Следовательно, неся расходы, не превышающие 100 миллиардов долларов в год, денег на два года еще хватает. Этот основной фактор ведения войны сохраняется", — пояснил генерал Раймунд Анджейчак

Кроме того, начальник Генерального штаба ВС Польши заметил, что РФ способна генерировать значительные человеческие ресурсы и у них совсем другие стандарты.

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"Это мощная страна с населением более 140 миллионов человек. Не может быть и речи о социальном недовольстве и о том, что резервисты не появятся. Если Путин так решит, то мобилизация произойдет", – оценил генерал Анджейчак.

Что касается военной техники, то, по его словам, у россиян огромные склады. Анджейчак указывает, что они не столь современны, но оружие или боеприпасы есть.

При этом он подчеркнул, что "в военном отношении Украина — это мощное руководство и большое отношение всей нации".

"Воюют не только солдаты. Абсолютно все борятся. Нет никаких признаков отсутствия воли к борьбе или желания сесть за стол переговоров. Нужно честно сказать, что они тянут нам время. Если мы не используем это время должным образом, если мы не поможем им победить, если мы не нарастим их потенциал, ситуация будет гораздо хуже. Впереди еще много работы и нужно спешить", — подытожил генерал Анджейчак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны оказать помощь Киеву для преодоления российской агрессии. По его словам, это не начало COVID-19, когда все искали вакцину.

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