"Огромный пакет на подходе": Германия передаст военную технику Украине до конца года

До конца 2022 года Украина получит гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные РСЗО и антидронные системы.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия передаст Украине до конца года большое количество ранее обещанной военной техники.

Об этом она сказала во время Берлинского внешнеполитического форума.

"Еще в этом году будут переданы бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладные танки, дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000, дополнительные РСЗО, антидронные системы. Мы будем поддерживать в вопросе разминирования. Одним словом — огромный пакет, который находится под ним", – говорить Ламбрехт.

По ее словам, все, что необходимо Украине, обсуждается с украинским коллегой Алексеем Резниковым, добавила Ламбрехт. В последний раз они общались сегодня, 18 октября, и обсудили вопросы ускорения поставок всех систем ПВО IRIS-T.

По оценке Ламбрехт, Украина больше нуждается в средствах ПВО, а также артиллерии.

Она заверила, что Германия не ставит себе "красных линий" в вопросе поставки Украине вооружений, однако будет готова предоставлять только оружие, которое согласовано в кругу союзников.

"Важно, чтобы всегда вместе с партнерами, всегда с союзниками. Германия не должна действовать единолично. Для меня это та же красная линия", — подчеркнула она.

Ламбрехт также затронула вопрос предоставления Украине танков. Она сказала, что Германия могла бы предоставить Украине танки, однако до сих пор танков западного образца не предоставил никто.

Ламбрехт назвала себя "прагматическим" политиком и заявила, что более эффективным на данном этапе было обеспечить ВСУ 100 танками советских образцов, передавших другие страны в обмен на современную немецкую технику.

"Это скорая поддержка – прагматический подход", – считает она.

Что известно о военной помощи от Германии

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 8 октября анонсировала предоставление Украине в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии, а также системы ПВО IRIS-T.

Уже 11 октября Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Германия передала Украине IRIS-T. Он добавил, что американские ЗРК средней дальности NASAMS "уже уезжают".

ЗРК IRIS-T обладает очень мощными характеристиками, отметили в Воздушных силах ВСУ. Комплекс имеет хорошие радары и ракеты.