Охота дронами: в Херсонской области оккупанты ударили по маршрутке

Сегодня, 6 октября, россияне атаковали дроном маршрутку в селе Орлово. Есть пострадавшая.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram.

"50-летняя пассажирка получила осколочные ранения ног, черепно-мозговую и взрывную травмы, контузию. Ее доставили в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оказывают ей необходимую помощь", — говорится в сообщении.

За минувшие сутки войска РФ обстреляли Херсон и 15 населенных пунктов области. Оккупанты нанесли удары по жилым кварталам, повредили многоэтажку, шесть частных домов, автобус, автомобили, складское помещение, хозяйственные постройки, газопровод, авто "скорой". В результате российских обстрелов погиб один человек и еще 15 жителей получили ранения.

Как уберечься жителям Херсона от вражеских дронов — читайте в новости.

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