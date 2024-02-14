Охота на Цезаря Куникова: все подробности ликвидации российского десантного корабля

Главное управление разведки Минобороны 14 февраля нанесло удар по российскому флоту в Черном море, в результате чего был уничтожен большой десантный корабль россиян "Цезарь Куников".

Спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины потопили десантный корабль РФ "Цезарь Куников". Поражение произошло в территориальных водах Украины возле Алупки благодаря морским дронам "Magura V5".

ТСН.ua собрали все, что известно об операции против российского судна.

Утром 14 февраля в Министерстве обороны России заявили об атаке БПЛА над Черным морем. После этого крымские паблики сообщили, что, вероятно, поражен большой десантный корабль Черноморского флота РФ.

"Очередными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (1 БпЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БпЛА)", — говорится в заявлении оборонного ведомства страны-агрессорки.

Вскоре телеграмм-канал "Крымский ветер" опубликовал кадры с места атаки и добавил, что напротив поселка Кацивели раздался мощный взрыв в море, напоминающий взрыв боекомплекта корабля.

Большой десантный корабль РФ "Цезарь Куников" / Фото: Telegram / Крымский ветер

"Сильная ударная волна. Похоже, что боекомплект корабля взрывается. Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку есть подлодка", — говорилось в сообщении.

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Также аналогичную информацию обнародовал и украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он уточнил, что речь идет о поражении крупного десантного корабля РФ "Цезарь Куников".

Вскоре после этого Генштаб ВСУ официально подтвердил информацию, распространенную в СМИ.

"Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников", — говорится в сообщении военных.

В момент поражения вражеское судно находилось в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк прокомментировал уничтожение корабля и подчеркнул, что основная цель и задача Сил обороны Украины — "полное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ".

"Уничтожение Вооруженными Силами Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны российского БДК "Цезарь Куников" — очередное подтверждение того, что враг не может безнаказанно ходить по украинским территориальным водам. Не может и не будет!" – сказал Павлюк.

Как ГУР потопили корабль "Цезарь Куников"

Главное управление разведки подтвердили, что во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины 14 февраля уничтожили крупный десантный корабль "Цезарь Куников" черноморского флота государства-агрессора. Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины.

Разведчики сообщили, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

"В итоге "цезарь куников" получил критические пробоины в левому борту и начал тонуть", – рассказали в ГУР.

Символическая дата уничтожения "Цезарь Куников"

В ГУР также обратили внимание, что корабль был назван в честь русского офицера и командира десантного отряда Цезаря Куникова. Он погиб как раз 14 февраля 1943 года.

По этому поводу россияне начали выражать недовольство. Мол, Украина уничтожает Черноморский флот РФ, как сама того хочет, а Россия ничего не может с этим поделать.

Комментарии россиян относительно уничтожения "Цезаря Куникова"

Видео уничтожения корабля "Цезарь Куников"

Как спецназовцы ГУР уничтожили российский корабль "Цезарь Куников": видео

Что известно о корабле "Цезарь Куников": характеристики

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 — одно из новейших российских судов. Он мог вмещать 87 членов экипажа на борту и использовался Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Так, "Цезарь Куников" участвовал в операции в Косово (1999 год), российско-грузинской войне (2008 год), осуществлял обеспечение сирийской армии (операция "Сирийский экспресс", 2015 год). Его ориентировочная стоимость составляет 60-70 миллионов долларов.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что "Цезарь Куников" был введен в эксплуатацию в 1986 году, а построен в Польше – на судостроительном заводе "Stocznia Polnocna" в Гданске.

"Такие корабли в последнее время использовались преимущественно как транспорт, в логистических цепочках РОВ (российских оккупационных войск – ред.), но как десантный функционал – это 12 ед. бронетехники техники и не менее 340 человек десанта. Поэтому вопрос, когда с ЦК ("Цезарь Куников" - ред.) случилось случившееся, он был загружен и интересно чем, шел ли порожняком? Но даже если и шел порожняком, это все равно – прекрасно!" – написал он.

Коваленко также добавил, что в России ни один судостроительный завод не может строить и даже полноценно чинить такие корабли.

Большой десантный корабль РФ "Цезарь Куников" / Фото: УНИАН

Технические характеристики ПДК "Цезарь Куников":

Водоизмещение – 4080 тонн;

Длина – 112,5 м;

Ширина – 15 м;

Осадка – 3,7 м;

Скорость – 18 узлов (33 км/ч);

Дальность плавания – 6000 миль (9656 км) при 12 узлах (22,2 км/ч);

Экипаж – 87 человек;

Двигатели — два дизельных, два винта;

Вооружение: 2х2 57-миллиметровые артустановки АК-725, 4х8 пусковых установок ПЗРК, 2х30 122-миллиметровых пусковых установок НУРС А-215 "Град-М".

БДК "Цезарь Куников" мог использоваться для установки минных заграждений при различных вариантах загрузки:

150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек;

12 плавучих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек;

подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек,

три 120-мм миномета, три боевых машин типа 2Г 27, четыре автомобиля ЗИЛ-130, четыре ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69;

Личный состав десанта – 147 человек. Корабли такого типа в последнее время использовались россиянами преимущественно как транспорт в логистических цепочках оккупационных войск.

Роль "Цезарь Куников" в войне с Украиной

Через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину этот крупный десантный корабль был подбит при ударе 24 марта 2022 года во временно оккупированном порту Бердянска.

Тогда был уничтожен российский десантный корабль "Саратов", а большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения.

Большие десантные корабли РФ "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" / Фото: УНИАН

В апреле 2022 года стало известно, что тогдашний командир БДК "Цезарь Куников", капитан 3-го ранга Александр Чирва скончался в результате ранений.

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