Охота на диктатора: Буданов назвал Путина "законной целью" для Украины

Руководитель ГУР заверил, что Украина пока не предпринимает попыток физической ликвидации Путина.

Российский диктатор Путин является "законной целью" для украинских спецслужб.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью блоггеру Сергею Иванову.

Отвечая на вопрос, является ли Путин законной целью для украинцев, Буданов ответил: "Да. Почему нет? Но делает ли Украина попытки его уничтожения? Нет, не делает".

Второй вопрос, есть ли объективная возможность уничтожить Путина, руководитель ГУР назвал "трудным и чисто теоретическим".

"Реально ли уничтожить какого-то человека? Реально. Вопрос – зачем? В теории, это тяжело", – сказал он.

Ранее Кирилл Буданов, комментируя покушение на жизнь пропагандиста РФ Захара Прилепина, заявил, что ликвидация россиян, причастных к полномасштабной войне и смертям украинцев , продолжится в любой точке мира.

Такое заявление руководителя ГУР вызвало истерику в Кремле. Спикер диктатора Путина Песков заявил, что слова Буданова об убийствах россиян – ужасны. Скандальная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы ГУР, во всем обвинила Белый дом.

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