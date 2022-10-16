"Охота" на Гиркина: вознаграждение за взятие в плен террориста возросло до $50 тысяч

Блоггеры, военные, спортсмены и чиновники вместе увеличили вознаграждение за взятие в плен террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), участвовавшего в оккупации Крыма и захвате Славянская 2014 года, до 50 тысяч долларов.

Вчера вечером, 15 октября, к желающим доплатить за пленного боевика присоединился глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Чувствую, что нам в багажнике его могут привезти буряты", — написал активист Сергей Стерненко в Twitter.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай приобщается со своим взносом в сумму вознаграждения за взятие в плен военного преступника Гиркина.



В общем, это уже $50 000.



Чувствую, что нам еще его в багажнике могут привезти буря https://t.co/FLifUgYY53 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) октябрь 15, 2022

Как началась "охота" на Гиркина

15 октября активист и волонтер Сергей Стерненко написал пост в Twitter, предложив вознаграждение в $10000 тому, кто возьмет в плен живым террориста Игоря Гиркина.

Случилось это после того, как росСМИ сообщили, что Гиркин якобы уехал воевать против Украины.

Впоследствии лидер группы "Антитела" Тарас Тополя присоединился к инициативе и удвоил ставку до $20000.

"Добавлю еще $10 тыс. собственных сбережений, кто возьмет Гиркина в плен живым. Он еще по "боингу" должен дать показания", — написал Тополья

После этого к флешмобу подключился главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус. Цена выросла до $30 тыс.

После 22:00, 15 октября, к "охоте" присоединились глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и теннисист Сергей Стаховский. Сумма выросла до $50 тыс.

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