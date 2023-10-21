"Охота на оккупантов": ВСУ показали удар по россиянам прямо в блиндаже — видео

Дрон со взрывчаткой нашел оккупантов, которые прятались в блиндаже.
Тактическая группа "Адам" во взаимодействии с аэроразведкой 67-й ОМБр ДУК устроили охоту на российских захватчиков, которые прятались в лесу в блиндаже.
Видео показала пресс-служба 67-й ОМБр ДУК.
Так, украинские военные уничтожили очередную партию россиян в Луганской области.
"Утро начинается с бавовны. FPV-дроны не дают покоя оккупантам. Уменьшаем популяцию пацаков в Серебрянском лесу. Работает группа "Адам" и аэроразведка 67 ОМБр ГУК", — говорится в сообщении.
Напомним, в Донецк 21 октября пришла мощная бавовна – прилетело в район воинской части (видео).
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