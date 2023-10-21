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"Охота на оккупантов": ВСУ показали удар по россиянам прямо в блиндаже — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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"Охота на оккупантов": ВСУ показали удар по россиянам прямо в блиндаже — видео

Блиндаж окупантов в лесу на Луганщине/Фото: скриншот

Дрон со взрывчаткой нашел оккупантов, которые прятались в блиндаже.

Тактическая группа "Адам" во взаимодействии с аэроразведкой 67-й ОМБр ДУК устроили охоту на российских захватчиков, которые прятались в лесу в блиндаже.

Видео показала пресс-служба 67-й ОМБр ДУК.

Так, украинские военные уничтожили очередную партию россиян в Луганской области.

"Утро начинается с бавовны. FPV-дроны не дают покоя оккупантам. Уменьшаем популяцию пацаков в Серебрянском лесу. Работает группа "Адам" и аэроразведка 67 ОМБр ГУК", — говорится в сообщении.

Напомним, в Донецк 21 октября пришла мощная бавовна – прилетело в район воинской части (видео).

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Дата публикации
Просмотры
101
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