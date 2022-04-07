"Охота продолжается": украинские защитники захватили трофейную ПВО российских оккупантов (фото)

Враждебная ПВО пригодна к использованию.

Воины Сил особых операций ВСУ захватили в особенно ценный трофей — это несколько единиц техники ПВО российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВСУ.

"Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2", — подчеркнули украинские защитники.

Фото: ССО ВСУ

В ССО отметили, что трофейная техника пригодна для использования.

Фото: ССО ВСУ

"ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями. Поэтому иногда даже самого страшного зверя лучше брать живьем", — подчеркнули в ВСУ.

Фото: ССО ВСУ

Напомним, российские солдаты в Николаевской области рыскали в домах мирных людей, отбирая оружие и мобильные телефоны, а также потребовали сдать всех "нацистов" по соседству, называя их "бандеровцами".

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