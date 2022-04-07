"Охота продолжается": украинские защитники захватили трофейную ПВО российских оккупантов (фото)

Враждебная ПВО пригодна к использованию.
Воины Сил особых операций ВСУ захватили в особенно ценный трофей — это несколько единиц техники ПВО российских оккупантов.
Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВСУ.
"Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2", — подчеркнули украинские защитники.
В ССО отметили, что трофейная техника пригодна для использования.
"ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями. Поэтому иногда даже самого страшного зверя лучше брать живьем", — подчеркнули в ВСУ.
Напомним, российские солдаты в Николаевской области рыскали в домах мирных людей, отбирая оружие и мобильные телефоны, а также потребовали сдать всех "нацистов" по соседству, называя их "бандеровцами".
Читайте также:
- Надо демонтировать построенный газопровод "Северный поток-2" — Дуда
- В Мелитополе оккупанты захватили издательскую компанию и под брендом издали свою агитационную газету
- В Боромлянской громаде продолжают находить замученных людей: какая ситуация в Сумах и области 7 апреля