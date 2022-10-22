"Охота продолжается": ВСУ сбили второй за сутки вертолет оккупантов

Зенитчики ликвидировали еще один ударный вертолет россиян.

В субботу, 22 октября, около 16:00, украинские зенитчики сбили вертолет оккупантов Ка-52.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Охота продолжается! Зенитным ракетным подразделением Воздушное командование "Центр" на южном направлении уничтожен еще один сегодня российский ударный вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.

Отметим, что это уже второй уничтоженный за сутки вертолет оккупантов Ка-52. Другой был сбит в Бериславском районе Херсона.

Потери оккупантов

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 67 070 тыс. российских захватчиков.

Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил, что в Бахмуте Донецкой области бойцы 93-й бригады ВСУ отбивают атаки наемников ППК "Вагнер", оккупанты понесут большие потери.

На днях также стало известно, что Силы обороны Украины ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных запускать дроны-камикадзе.