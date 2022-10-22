"Охота продолжается": ВСУ сбили второй за сутки вертолет оккупантов

Зенитчики ликвидировали еще один ударный вертолет россиян.
В субботу, 22 октября, около 16:00, украинские зенитчики сбили вертолет оккупантов Ка-52.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
"Охота продолжается! Зенитным ракетным подразделением Воздушное командование "Центр" на южном направлении уничтожен еще один сегодня российский ударный вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.
Отметим, что это уже второй уничтоженный за сутки вертолет оккупантов Ка-52. Другой был сбит в Бериславском районе Херсона.
Потери оккупантов
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 67 070 тыс. российских захватчиков.
Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил, что в Бахмуте Донецкой области бойцы 93-й бригады ВСУ отбивают атаки наемников ППК "Вагнер", оккупанты понесут большие потери.
На днях также стало известно, что Силы обороны Украины ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных запускать дроны-камикадзе.
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