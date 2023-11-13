"Охотились" на Patriot и сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам – СБУ задержала предателей (фото)

Контрразведка Службы безопасности разоблачила двух агентов России, которые собирали разведданные о дислокации Сил обороны и последствиях воздушных атак РФ в Киеве и Черкассах. Они были задержаны, один – накануне выезда в страну-агрессорку.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинского ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Также злоумышленники выезжали на места ударов РФ и фотографировали последствия прилетов. Скрытые фото делали с разных ракурсов и привязкой к местности.

"Установлено, что после ракетной атаки РФ по Черкассам 21 сентября этого года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, гражданину РФ, проживающему в Киеве. По имеющимся данным, после получения "отчета" с уточняющими сведениями последствий поражения киевлянин пытался уехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как лицо не призывного возраста", — рассказали правоохранители.

Злоумышленник был задержан после того, как он уже приобрел билеты в одну из стран Европы.

Задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он ездил в временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт.

Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения РФ стал скрыто отслеживать места базирования Сил обороны в столице.

Во время обысков в помещениях фигурантов было обнаружено:

запрещенную символику РФ;

сувенирную продукцию с фотографиями Путина;

паспорт гражданина РФ;

мобильные телефоны.

Обыск СБУ у предателя

Обыск СБУ у предателя

Обыск СБУ у предателя

Обыск СБУ у предателя

Следователи Службы безопасности квалифицировали противоправные действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, СБУ разоблачила предателя, который "провел" в окрестности Киева более 120 единиц техники оккупантов.

Читайте также: