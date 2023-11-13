"Охотились" на Patriot и сливали последствия ударов по Киеву и Черкассам – СБУ задержала предателей (фото)

Правоохранители разоблачили двух вражеских приспешников.
Контрразведка Службы безопасности разоблачила двух агентов России, которые собирали разведданные о дислокации Сил обороны и последствиях воздушных атак РФ в Киеве и Черкассах. Они были задержаны, один – накануне выезда в страну-агрессорку.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинского ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Также злоумышленники выезжали на места ударов РФ и фотографировали последствия прилетов. Скрытые фото делали с разных ракурсов и привязкой к местности.
"Установлено, что после ракетной атаки РФ по Черкассам 21 сентября этого года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, гражданину РФ, проживающему в Киеве. По имеющимся данным, после получения "отчета" с уточняющими сведениями последствий поражения киевлянин пытался уехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как лицо не призывного возраста", — рассказали правоохранители.
Злоумышленник был задержан после того, как он уже приобрел билеты в одну из стран Европы.
Задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он ездил в временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт.
Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения РФ стал скрыто отслеживать места базирования Сил обороны в столице.
Во время обысков в помещениях фигурантов было обнаружено:
- запрещенную символику РФ;
- сувенирную продукцию с фотографиями Путина;
- паспорт гражданина РФ;
- мобильные телефоны.
Следователи Службы безопасности квалифицировали противоправные действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет тюрьмы.
Напомним, СБУ разоблачила предателя, который "провел" в окрестности Киева более 120 единиц техники оккупантов.
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