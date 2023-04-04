"Охотился" за украинской авиацией на Днепропетровщине: СБУ задержала агента РФ

Злоумышленник собирал разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории области.

Контрразведка Службы безопасности задержала агента Главного управления Генерального штаба ВС РФ в ходе спецоперации в Днепропетровской области. Местный житель собирал разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В первую очередь врага интересовали места размещения и режимы работы украинских военных самолетов на территории региона. В частности, агент фиксировал регулярность вылетов, количество самолетов и т.д. Кроме того, он передавал агрессору информацию о последствиях воздушных вражеских атак на город", — говорится в сообщении.

Эти сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и осуществления массированных авиаударов по территории Днепропетровской области.

Военная разведка РФ дистанционно привлекла предателя к негласному сотрудничеству. Полученные сведения он посылал врагу через мессенджер в виде электронных координат и медиафайлов с привязкой к местности.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон, используемый для коммуникации с агрессором.

Суд избрал предателю меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, политолог назвал причины, почему СБУ именно сейчас "взялась" за скандального Павла-"Мерседеса".

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