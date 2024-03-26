Охрана Крымского моста уменьшилась, он потерял один периметр обороны – спикер ВМС ВСУ

Охрана незаконно построенного Крымского моста с моря снизилась, однако мост остается очень сложным для поражения объектом.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что Крымский мост остался без периметра обороны.

"Если сравнивать с предыдущими периодами, с предыдущими двумя годами, когда под мостом одновременно можно было увидеть от 10 до 14 кораблей и катеров морской охраны так называемой ФСБ РФ, то мы их там не наблюдаем. И практически на один периметр обороны стало, можно сказать, меньше. Другие системы, судя по всему, работают. Это ПВО, это Росгвардия, химвойская и т.д. Поэтому, конечно, объект остается достаточно сложным для поражения, однако недостаточно охраняется", — прокомментировал он.

По словам Плетенчука, из воды мост практически не охраняется.

"Там есть боновые заграждения в некоторых местах, но мост длинный – 17 км, кажется. Боновых заграждений не напасешься, во-первых. А во-вторых, проход все равно остается открытым. Конечно, там есть также надзорные посты. Конечно, они надводную эту ситуацию постоянно мониторят. Последний, кто ее тщательно мониторил, был патрульный корабль "Сергей Котов". Этот мониторинг для него очень печально закончился. Так что сейчас там в акватории фактически никого нет", — резюмировал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, ВСУ атаковали десантный корабль россиян "Константин Ольшанский" ракетой "Нептун".

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