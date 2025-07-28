Охрана Путина тайно носит дроны-перехватчики на мероприятиях: для чего это делают

Владимир Путин / © Getty Images

Реклама

Охрана президента России Владимира Путина начала использовать дроны-перехватчики на публичных мероприятиях.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Во время одной из мер камере удалось зафиксировать, как один из сотрудников государственной охраны Путина пытался скрыть в сумке боевой перехватчик ударных дронов, однако хвост БПЛА остался заметным.

Реклама

Применение Россией переносных дронов-перехватчиков стало известно еще в апреле 2025 года. Эти дроны снабжены четырьмя двигателями и тепловизионной головкой самонаведения.

Как пишут в Фокусе, судя по обнародованным кадрам и фото, конструкция устройства, находившегося у охранника Путина, похожа на упомянутые БПЛА. Учитывая регулярные атаки украинских беспилотников на российские города и их способность долетать до столицы, использование таких перехватчиков вполне оправдано.

Точное место, где охранники и Путин были зафиксированы с этим оборудованием, не уточняется. Однако, судя по большому количеству присутствующих военных, это могло быть официальное мероприятие, такое как награждение или совещание.

Напомним, украинские инженеры разработали высокоскоростные дроны-перехватчики, аналогов которых нет в мире. Эти технологии уже массово используются на фронте и демонстрируют высокую эффективность в уничтожении враждебных БПЛА.

Реклама