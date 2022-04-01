"Окапываются в общинах": российские войска начали оккупацию центральной части Сумской области

Периодически происходят столкновения и артиллерийские обстрелы населённых пунктов.

Глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий сообщил 1 марта, что российские военные начинают оккупировать центральную часть области.

Об этом Живицкий сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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Ранее южная часть Сумской области была оккупирована и занята, а на сегодняшний день такая ситуация фиксируется и в центральной части.

"Начинают окапываться в общинах, начинают искать местные власти. Мы понимаем, что это начало оккупации центральной части Сумской области", – сказал глава ОВГА.

"От границы с РФ, Белопольская община, Боринская, Путивльская, Новая Слобода, и дальше до Конотопа очень сложная ситуация. Более тысячи единиц российской техники, периодически происходят столкновения, происходят артиллерийские обстрелы наших населенных пунктов", — рассказал Живицкий.

Напомним, ранее 1 апреля глава области сообщил, что опасными остаются Конотопский и северная часть Роменского районов, где до сих пор есть войска врага, которые по-прежнему активно двигаются в разных направлениях.

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