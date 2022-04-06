Оказалась поклонницей "русского мира": в Польше из элитного отеля со скандалом выгнали харьковчанку

Оказалась поклонницей "русского мира": в Польше из элитного отеля со скандалом выгнали харьковчанку

Харьковчанке пожелали следовать "за российским кораблем".

Харьковчанку, оказавшуюся поклонницей "русского мера" выгнали из гостиницы Hilton в Польше за пророссийские взгляды. Она распространяла ложь о якобы обстреле Харькова Вооруженными силами Украины.

Об этом рассказала женщина, которая со своим мужем помогала жительнице Харькова, пишет "УНИАН".

"Культура! Поэтому Европа не принимает, даже Израиль не принимает. Никто вас нигде не примет со своим "русским миром". Мы помогаем людям порядочным. Я вас заселила сюда! Мой муж возил вас за свой счет по консульствам. Мы вам помогали, а вы всю неделю использовали Польшу, еврейскую организацию, пропагандируя "русский мир", что украинские ребята расстреляли Харьков", — объяснила на камеру женщина, помогавшая беженке.

Стоит отметить, что в ответ, собирая чемоданы, харьковчанка еще и обматерила людей, которые помогали ей в Польше.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 42-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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