Оккупационная "гениальность": в Мариуполе захватчики заасфальтировали тротуар вместе с деревьями

Оккупанты заасфальтировали тротуар в Мариуполе вместе с деревьями.

Во временно оккупированном РФ Мариуполе на центральном проспекте Мира, возле музыкального училища, оккупанты провели необычную и странную акцию — заасфальтировали тротуар вместе с деревьями.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Жители города, ставшие свидетелями этого, уже выразили свое возмущение в комментариях, назвав поступок захватчиков "очередной ж...рукостью".

Сообщается, что деревья, вмонтированные прямо в новый асфальт, могут погибнуть, а территория выглядит деформированной.

В Мариуполе оккупанты заасфальтировали тротуар вместе с деревьями

Напомним, Россия оккупировала Мариуполь в конце мая 2022 года. Про "русский мир" Мариуполя во всей "красе" в эксклюзиве TSN.ua рассказывала Виктория Панченко.

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