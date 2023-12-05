Оккупационная "власть" готовит украинских детей к службе в армии РФ — Центр нацсопротивления

Оккупационная "власть" открыла "центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколледжа в Луганске

Кремль отдал приказ строить сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По информации Центра нацсопротивления, оккупационные "власти" открыли "центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколледжа в Луганске. Финансирование открытия центра состоялось из федерального бюджета, что указывает на целенаправленную программу по инициативе Кремля.

"Таким образом, студенты "колледжа" с 14 лет будут подвергаться промыванию мозгов и проходить подготовку к военной службе в армии РФ. Это является очередным актом нарушения международного права оккупантами, которые вербуют подростков на войну против их исторической Родины", — отмечают в украинском центре.

Напомним, ранее сообщали, что захватчики на оккупированных территориях ищут украинское подполье из-за брани в соцсетях.

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