Оккупационная "власть" Херсонщины запретила продавать российским военным алкоголь

Российско-оккупационная "власть" Херсонщины начала бороться с алкоголизмом захватчиков. Так называемая "администрация" Новой Каховки приняла решение ограничить продажу алкоголя российским военным.

Соответствующий фейковый "указ" опубликовало российское пропагандистское издание РБК.

Согласно документу, от 2 ноября "запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим на территории Новокаховского городского округа Херсонской области".

Кроме того, в городе запретили кафе, барам, магазинам и киоскам работать после 19:00. Подобный запрет ранее был введен в захваченной части Запорожской области.

Проблема алкоголизма в российской армии

Российский президент Владимир Путин 21 сентября объявил о "долевой" мобилизации в России. РФ планировала призвать в оккупационную армию от 300 тысяч до одного миллиона человек. В Сети начали появляться видео с пьяными "мобиками", которые устраивали потасовки между собой.

Депутат Госдумы РФ от Забайкалья Андрей Гурулев проинформировал, что мобилизованные мужчины не доезжают до фронта. Их возвращают домой из- за проблем с алкоголем. Чиновник подчеркнул, что мобилизованных, имеющих проблему с алкоголем, принудительно лечить не будут.

На Донбасс прибыли 500 мобилизованных российских зэков

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