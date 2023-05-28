Оккупационная "власть" убегает из захваченной Херсонщины: Гуменюк рассказала, как россияне пытаются это скрыть

Россияне постепенно выезжают с захваченных территорий Украины. В то же время они пытаются объезжать незаконный Крымский мост и находить более "безопасные маршруты".

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ.

"Постепенно они (оккупанты – ред.) пытаются оттуда ретироваться под разными предлогами, используя и семейные особенности, внутрисемейные причины, сопровождая близких, сопровождая детей. Пытаются уезжать и вывозить документы", — рассказала она.

Гуменюк убеждена, что такая ситуация на захваченной Херсонщине продлится еще какой-то период, ведь вся "власть" сразу уехать не может — это будет происходить "короткими перебежками".

"По их мнению, несколько незаметно просачиваться туда за поребрик они пытаются. Тем не менее, мы все равно наблюдаем и активность на Крымском мосту, и активность на маршрутах, предусматривающих материковое движение. Это свидетельствует о том, что не все доверяют безопасности Крымского моста и пытаются ехать в объезд", — отметила пресс-секретарь Сил обороны юга.

По словам Гуменюк, оккупационная "администрация" Херсонской области во главе с бывшим Херсонским городским головой Владимиром Сальдо, так же "быстро перемещается", как и вся оккупационная "власть" этого региона.

"Потому что покоя им нигде нет. Где бы они ни появились, происходит серьезная работа сил сопротивления, оказываются их места дислокации, определяются координаты для работы сил обороны, и они не чувствуют себя там спокойно", — говорит Гуменюк.

Оккупанты преимущественно пытаются базироваться в районных центрах, в частности Скадовске, но и оттуда они уже почти окончательно "переехали".

"Тяжелеют они ближе к Геническу, но время от времени переезжают и в другие места дислокации, в частности используя рекреационную зону", — рассказала Гуменюк.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил, что представители российских оккупационных войск вывозят награбленное грузовиками в сторону Крыма. В частности, с временно оккупированных территорий Херсона выезжают россияне, которых "командировали" с территории РФ.

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