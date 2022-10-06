Оккупационная "власть" заставляет бюджетников вступать в путинскую партию "Единая Россия": в случае отказа — наказание

В России фактически однопартийная структура, где есть партия вождя — Путина, и несколько ее разветвлений, голосующих с ней в унисон.

На временно захваченной Луганской области так называемая новая "власть" заставляет бюджетников вступать в путинскую партию "Единая Россия". В случае неполучения партийного билета россияне угрожают увольнением и даже мобилизацией работникам бюджетной сферы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Также читайте США могут нанести ядерный удар по Москве — The Sun

Известно, что именно партийцы из "Единой России" отвечают за попытки оккупировать территории Украины и выстраивают партийные сетки гауляйтеров, под наблюдением ФСБ. В настоящее время продолжается активное "пополнение" рядов партии жителями оккупированных территорий.

Оккупационная "власть" уже анонсировала аналогичные процессы в Донецкой, Херсонской и Запорожских областях. В Крыму принудительное вступление в партию проходило в 2015-2016 годах.

"Целью выдачи партбилетов является создание иллюзии поддержки жителями оккупированных территорий путина, а вот и рф. Но этот пропагандистский фарс не работает, ведь местные в большинстве либо покинули регион или избегают сотрудничает с оккупантами. Именно поэтому враг свозит на ТОТ российских коммунальщиков, учителей и врачей", — говорится на сайте Центра.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области работники бюджетной сферы должны сдать украинские паспорта.

ВСУ вернули из-под оккупации уже более полутора тысяч сел и городов

Читайте также: