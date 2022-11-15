Так называемые оккупационные "администрации" в Новой Каховке Херсонской области просят покинуть город "муниципальные учреждения".

Оккупационные "администрации" в Новой Каховке засуетились и хотят "передислоцироваться" в безопасные места.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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Как отмечается, передислоцироваться в безопасные места так называемая "администрация" Новой Каховки требует "государственные и муниципальные учреждения".

Какая сейчас ситуация в Херсонской области

После деоккупации Херсона, в который накануне приезжал президент Владимир Зеленский, и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия. Саперы проводят разминирование, чтобы коммунальщики могли как можно быстрее приступить к восстановлению критической инфраструктуры.

В Херсоне постепенно восстанавливается связь украинских мобильных операторов.

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