Так называемые оккупационные "администрации" в Новой Каховке Херсонской области просят покинуть город "муниципальные учреждения".
Оккупационные "администрации" в Новой Каховке засуетились и хотят "передислоцироваться" в безопасные места.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Как отмечается, передислоцироваться в безопасные места так называемая "администрация" Новой Каховки требует "государственные и муниципальные учреждения".
Какая сейчас ситуация в Херсонской области
После деоккупации Херсона, в который накануне приезжал президент Владимир Зеленский, и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия. Саперы проводят разминирование, чтобы коммунальщики могли как можно быстрее приступить к восстановлению критической инфраструктуры.
В Херсоне постепенно восстанавливается связь украинских мобильных операторов.
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