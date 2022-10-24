Оккупационные власти Херсона сейчас не готовятся к выходу из города, они готовятся к обороне – Буданов

Сейчас в Херсоне проходит подготовка к эвакуации, на случай, если оккупантам придется быстро бежать из города во время наступления ВСУ.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что заявления оккупационных властей Херсона об "эвакуации" на левый берег Днепра – это информационная операция и манипуляция.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Есть определенные факты. Например, выводят "Промсвязьбанк", другие финансовые структуры, которые россияне туда завели. Причем как выводят – вывозят наличные, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят – именно переводят – всех неходящих, тяжело раненых вывозят, стараются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить, и проводят эту безумную информационную кампанию, что "мы заботимся о людях" и тому подобное", — отметил он.

По словам Буданова, оккупанты намеренно создают иллюзию того, что "все пропало". А вместе с тем они наоборот заводят в город новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне. Россияне готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне.

"Но вместе с тем я не могу вам сказать, что прямо сейчас они из Херсона убегают. Нет, такого нет. То есть они понимают, что, если мы возьмем хотя бы контроль над Каховской дамбой, которая единственная сейчас полноценно функционирующая транспортная артерия, им нужно будет принимать очень быстро решение. Либо очень-очень быстро покидать город и выходить, или они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались наши подразделения в Мариуполе. Ситуация немного иначе, но концептуально будет очень похожа", — отметил глава разведки.

Ситуация в Херсонской области

Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Оккупанты придумали, что такой "теракт" планируют ВСУ.

Новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая", и предупредил о возможности принятия "непростых решений".

Аналитики Института изучения войны (ISW) также предупредили, что оккупанты могут атаковать Каховскую ГЭС и обвинить в этом ВСУ.

Российские оккупанты планируют покинуть Херсон, где войска страны-террористки могут устроить провокации для обвинения украинской армии, полностью без связи, теле- и радиовещания, чтобы помешать местным передавать информацией Вооруженным Силам Украины.

22 октября депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что российские оккупанты начали вывозить имущество и документы из Херсона.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям. Захватчики планируют использовать инструменты пропаганды, чтобы попытаться дискредитировать военных ВСУ.

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