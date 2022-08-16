Оккупационные власти Мариуполя опубликовали перечень домов, которые будут снесены

Расселять жителей планируют в общежития по несколько семей в одну комнату.

Российские оккупанты опубликовали первый перечень домов в захваченном Мариуполе, которые планируют снести.

Об этом в своем Telegram-канале 16 августа сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



"Мариуполь. Первый "официальный" перечень домов, которые будут снесены оккупантами. При том, ни одного решения о расселении владельцев и размещении собственных вещей. Ожидаемо, люди брошены на произвол судьбы", — написал он.

Советник мэра города также отметил, что жителей разрушенного жилья планируют расселять по общежитиям – в одной комнате несколько семей.

"О будущем. Наши источники сообщают, что жителей разрушенного жилья планируют компактно расселять по общежитиям. Компактное проживание предполагает совместное проживание разных семей в одной комнате, общая кухня на этаж и общие душ и туалет. Человеческие условия и человеческое отношение в Мариуполе к людям закончилось с началом оккупации россией", — подчеркнул Андрющенко.

Следует отметить, что российские войска захватили почти весь город 1 марта. Однако из-за того, что защитники Мариуполи до мая держали оборону на "Азовстали", оккупанты решили бомбить город, разрушив его на 95%.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 174-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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