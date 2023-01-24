Оккупационные власти в Крыму снимают бронь с экономистов и IT-специалистов

Враг проводит активную мобилизацию в свою армию именно на украинских землях, ведь империя всегда решает "проблемы" чужими руками.

На временно оккупированном полуострове Крым продолжается мобилизация. Для обеспечения показателей россияне снимают бронь с экономистов и IT-специалистов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления".

На каждом предприятии существует мобилизационная бронь специалистов, не подлежащих призыву в армию. Однако в Крыму это не касается финансистов и IT-специалистов. Всем этим категориям начали приходить повестки в военкоматы полуострова.

Заметим, враг проводит активную мобилизацию в свою армию именно на украинских землях, ведь империя всегда решает проблемы чужими руками.

Ранее в рамках мобилизации во временно оккупированных районах Луганщины враг призвал в армию сотрудников так называемого МЧС. В ряды вражеской армии призвали спасателей в Алчевске с целью восполнения потерь живой силы.

"Если вас или ваших знакомых принудительно мобилизовали на ВТО, обращайтесь на горячую линию проекта Хочу жить: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84", - говорится в сообщении ЦНС.

Инструкцию, как сдаться в плен, можно скачать здесь.

Напомним, в Луганской ОВА рассказали, как мобилизованных россиян бросают на войну без еды и оснащения.

Мобилизация в России: для чего Путин увеличивает свою армию

Читайте также: