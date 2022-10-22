Оккупационные "власти" заявили, что на Каховской ГЭС открыли все затворы и сбрасывают воду

Российские войска захватили Каховскую ГЭС в первый день полномасштабного вторжения в Украину.
Российско-оккупационная "власть" Херсонщины заявила, что начала сбрасывать воду с Каховской ГЭС вниз по течению Днепра якобы для "минимизации ущерба в случае разрушения дамбы".
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды со ссылкой на слова главы оккупационной администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева.
"ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работу ни дня с 24 февраля. В последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, хлынущей вниз по течению, было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все затворы, происходит предварительный сброс воды", — сказал так называемый "чиновник".
Угроза подрыва Каховской ГЭС
Российские оккупанты готовят теракт по подрыву дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области, чтобы прикрыть будущее отступление, так считают в Офисе президента и разведке. Такие действия оккупантов могут повлечь за собой катастрофические последствия для населения. Военный эксперт Виктор Ягун добавил, что украинские военные не пострадают.
По данным ГУР, саму ГЭС заменяли еще в апреле, а сейчас минируют шлюзы и опоры. Также там проинформировали, что на дамбе стоят два военных тентованных "КамАЗа" со взрывчаткой.
В случае аварии на Каховской ГЭС все лежащие ниже плотины города и села будут либо подтоплены, либо затоплены полностью. В зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон, а сотни тысяч человек могут пострадать.
Читайте также:
- Оккупанты заставляют жителей Херсона немедленно покинуть город
- Путин забирает из Херсона остатки своих боеспособных войск: эксзамначальника Генштаба ВСУ рассказал о ситуации на юге
- Боеспособные части армии РФ из Херсона могут перебросить на Запорожское направление – эксперт