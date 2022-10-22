Оккупационные "власти" заявили, что на Каховской ГЭС открыли все затворы и сбрасывают воду

Российские войска захватили Каховскую ГЭС в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

Российско-оккупационная "власть" Херсонщины заявила, что начала сбрасывать воду с Каховской ГЭС вниз по течению Днепра якобы для "минимизации ущерба в случае разрушения дамбы".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды со ссылкой на слова главы оккупационной администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева.

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"ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работу ни дня с 24 февраля. В последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, хлынущей вниз по течению, было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все затворы, происходит предварительный сброс воды", — сказал так называемый "чиновник".

Угроза подрыва Каховской ГЭС

Российские оккупанты готовят теракт по подрыву дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области, чтобы прикрыть будущее отступление, так считают в Офисе президента и разведке. Такие действия оккупантов могут повлечь за собой катастрофические последствия для населения. Военный эксперт Виктор Ягун добавил, что украинские военные не пострадают.

По данным ГУР, саму ГЭС заменяли еще в апреле, а сейчас минируют шлюзы и опоры. Также там проинформировали, что на дамбе стоят два военных тентованных "КамАЗа" со взрывчаткой.

В случае аварии на Каховской ГЭС все лежащие ниже плотины города и села будут либо подтоплены, либо затоплены полностью. В зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон, а сотни тысяч человек могут пострадать.

Каховская ГЭС в Херсонской области сбрасывает воду с водохранилища