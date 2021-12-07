Оккупационные войска РФ стягивают дополнительную артиллерию и танки к линии соприкосновения на Донбассе — разведка

Оккупационные войска РФ стягивают дополнительную артиллерию и танки к линии соприкосновения на Донбассе — разведка

По данным разведки, на передовых позициях противник увеличил количество снайперов.

Российские оккупационные войска стягивают дополнительную артиллерию и танки к линии соприкосновения на Донбассе, нарушая договоренности об отводе тяжелого вооружения.

Об этом 7 декабря сообщило Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Россия продолжает меры по недопущению стабилизации ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. С этой целью командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии соприкосновения на отдельных направлениях дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения", — говорится в сообщении.

В то же время, по данным разведки, на передовых позициях противник увеличил количество снайперских пар в готовности к нанесению потерь личному составу Объединенных сил, уничтожению элементов видеонаблюдения и провоцированию ответного огня.

"Со снайперами соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, которые не привлечены к выполнению боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ", — добавили в ГУР.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину уже в начале 2022 года на нескольких фронтах. Уже в начале следующего года Россия может применить 175 тысяч военнослужащих. В документе американской разведки, полученном The Washington Post, включающем спутниковые фотографии, видно, что российские войска сосредотачиваются в четырех местах. Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также вновь прибывшие на место дислокации танки и артиллерия.

Ранее украинская разведка заявила, что РФ готовит нападение на Украину на начало 2022-го. О подготовке нового вторжения сообщают и международные партнеры и иностранные СМИ.

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